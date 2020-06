Preso em São Gonçalo acusado de roubo a supermercado em Niterói

Policiais civis da 81ª DP (Itaipu) prenderam, na manhã dessa terça-feira (02), Feliciano Borges da Silva, de 35 anos, conhecido como Jow. Contra ele foi cumprido Mandado de Prisão Preventiva por crime de roubo. Ele foi localizado e preso na comunidade Menino de Deus, no Rocha, em São Gonçalo.

Segundo o Setor de Roubos e Furtos, contra ele havia três anotações criminais, entre elas uma ocorrência, em que estava envolvido, em novembro do ano passado, quando praticou roubo ao Hipermercado Extra, no Centro de Niterói. Armado com uma pistola, ele aproveitou o momento em que era realizado o fechamento dos caixas para render os funcionários e roubar o dinheiro da féria e pertences das vítimas.