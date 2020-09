Preso em Niterói foragido acusado de matar o marido de sua amante

Um homem, cuja identificação inicialmente não foi divulgada, foi preso na manhã de hoje, no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói, reconhecido como foragido da Justiça, acusado de crime de homicídio. Ele foi preso por agentes do Niterói Presente.

Segundo os policiais, ele é acusado de ter assassinado a tiros o marido de sua amante, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Os agentes explicaram que o acusado andava pelas baias do terminal, o que despertou a desconfiança da polícia, que decidiu abordá-lo. Na verificação feita sobre os dados fornecidos pelo acusado, foi constatado que contra ele havia um mandando de prisão preventiva pendente pelo crime de homicídio, que foi praticado esse ano. O foragido foi encaminhado para a 76ª DP (Centro).