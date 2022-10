Preso em Maricá acusado de homicídio em bar na Barra da Tijuca

Preso nesta quinta-feira (13) na cidade de Maricá, foi identificado como Fábio de Oliveira Júnior, o homem acusado de matar o estelionatário Bruno Alves da Silva, de 38 anos, em um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O crime ocorreu em 4 de setembro e teria sido motivado por uma discussão com relação a uma desavença do passado.

Foragido desde o dia do assassinado, o autor foi encontrado no bairro de Itaipuaçu, a partir de informações obtidas pelo setor inteligência da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Contra ele havia um mandado de prisão temporária.

De acordo com a Polícia Civil, além do acusado, estava no local sua namorada, que está grávida e é suspeita de ter entrado com a arma do crime no estabelecimento onde ocorreu o homicídio. Ela foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

Relembre o caso

Na noite do crime, Bruno chegou ao local acompanhado da mulher e encontrou um grupo de amigos. Os suspeitos – três homens e uma mulher (esposa de um deles) – já estavam no estabelecimento. Segundo os agentes, a arma do crime entrou no bar dentro da bolsa da acusada, na tentativa de que o marido escapasse da revista pessoal.

Ao avistarem Bruno, ainda de acordo com os policiais, dois dos criminosos se dirigiram à sua mesa e o ameaçaram e ofenderam, sem que o mesmo esboçasse qualquer reação. Em determinado momento, um dos homens desfere um tapa no rosto da vítima, que reage com um soco e derruba o agressor no chão.

Uma briga generalizada, a partir deste momento, se inicia no local, com garrafas e cadeiras sendo arremessadas. Antes de atirar, Fábio foi acertado com um soco desferido por Bruno. Neste momento, ele recebeu da mão de um dos comparsas a arma usada no crime. Enquanto a vítima estava sendo socorrida pela esposa, o grupo fugiu do local.

Momentos depois Fábio retorna à cena do crime e grita para a mulher: “Fui eu que matei”, atravessa a rua e vai embora. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do local.

Vítima era conhecida por aplicar golpes

Desarticulada em 2014, a quadrilha de Bruno, segundo as investigações da época, ele liderava o grupo junto com seu irmão gêmeo, André Alves da Silva. De acordo com a sentença judicial, a quadrilha inseria dispositivos coletores de dados de cartões magnéticos em caixas eletrônicos de lugares como o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Com o equipamento conhecido como ‘chupa-cabra’ inserido, o bando copiava informações sigilosas dos cartões para outros recarregáveis, que eram usados em compras e saques de dinheiro.

Naquele ano, a estratégia era considerada sofisticada. O esquema se reproduzia no comércio em máquinas de empresas credenciadas e contou com participação de garçons, seguranças e motoristas de táxi.