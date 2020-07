Preso em Icaraí advogado acusado de abusar sexualmente de enteadas

Policiais Civis da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, na manhã dessa quinta-feira (2), num prédio situado na rua Mariz e Barros, em Icaraí, o advogado Leandro Henrique da Silva, de 42 anos. Ele tinha mandado de prisão temporária expedido pela justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

Durante as investigações da especializada, Leandro é acusado de ter abusado sexualmente das duas enteadas por mais de 10 anos, desde que elas tinham 5 anos de idade. Atualmente elas possuem respectivamente 13 e 17 anos. Segundo os agentes, após ter sido alertado anonimamente sobre os abusos cometidos por Leandro, o pai biológico das vítimas, que era propositalmente mantido distante das filhas, acabou descobrindo que havia inúmeros relatos nesse mesmo sentido no colégio das filhas e uma denúncia no Conselho Tutelar de Niterói, que deu origem a uma investigação na Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (DEAM).

A polícia ainda apurou junto as vítimas que o acusado tem um comportamento extremamente possessivo e agressivo, e chegou a combinar com as enteadas o que elas responderiam aos questionamentos de terceiros e o que falariam durante os depoimentos nas investigações sobre os abusos. Leandro foi encaminhado para o sistema prisional.