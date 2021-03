Preso em flagrante por tráfico na Região Oceânica

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na quarta-feira (24), no bairro do Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. A ação foi coordenada por policiais militares do 12ºBPM (Niterói).

Segundo o batalhão, uma equipe de Patrulhamento Tático-móvel (Patamo) foi à Rua 21 a fim de verificar uma informação enviada por meio do Disque Denúncia. No local, os agentes viram um homem em atitude suspeita.

O suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, jogou fora uma sacola plástica. Os policiais conseguiram fazer a abordagem e descobriram que, na sacola, havia pinos de cocaína.

O homem foi detido em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi conduzido à carceragem da 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, que fez o registro da ocorrência.