Preso em flagrante por crime de violência doméstica

Policiais militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam, na noite de domingo (24), um homem, de 22 anos, acusado da prática de crime de violência doméstica, contra a companheira, em Maricá. Os militares foram chamados pela vítima, de 18 anos, para o Loteamento Manu Manuela, em São José do Imbassaí.

A vítima relatou que foi agredida pelo companheiro após uma discussão. Inicialmente o agressor foi conduzido para a 82ª DP (Maricá) e após a vítima ser medicada no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, os policiais conduziram as parte para 76ª DP (Centro-Niterói).

Os agentes de plantão orientaram no sentido da vítima ser encaminhada para Exame de Corpo de Delito, no IML Tribobó. As agressões foram constatadas e o agressor foi autuado em flagrante.