Preso durante troca de tiros no Fonseca

Uma troca de tiros entre policiais militares do 12º BPM e criminosos, na noite de quinta-feira (21) resultou na prisão de um indivíduo, de 18 anos, no bairro do Fonseca. Os policiais realizavam patrulhamento, e ao passarem pela Rua 5 de Março, foram atacados a tiros por um grupo de traficantes.

Os policiais revidaram e no confronto, um dos criminosos foi preso e com ele apreendido uma réplica de pistola, rádio de comunicação, 119 trouxinhas de maconha, e 243 pinos de cocaína. O material apreendido foi levado para 78ª DP (Fonseca) onde o acusado foi autuado por tráfico.