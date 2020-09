Um homem foi preso por policiais do 7º Batalhão (São Gonçalo) ontem (9) logo após uma tentativa de roubo de carro no Mutuá, em São Gonçalo. O acusado tentou cometer o crime com comparsas na Rua Libório Viana quando foi surpreendido por um soldado do 7º Batalhão que estava de folga no local e interrompeu a ação criminosa. Junto do homem foi apreendida uma réplica de pistola. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).