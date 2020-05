Preso com drogas no conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida

Após receberem denúncias sobre a presença do gerente de venda de drogas, nas dependências do conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, de Itaipuaçu, policiais militares da 6ª Cia do 12º BPM (Maricá) prenderam em flagrante, na manhã dessa segunda-feira (18), o acusado, conhecido como Da Guia.

Com ele a polícia apreendeu uma carga de drogas que seria vendida no local. Pelo menos nos últimos dois anos a polícia vem tentando desarticular o plano de traficantes, de implantarem a venda de drogas nas dependências de conjuntos habitacionais do programa, em Itaipuaçu, e Inoã. Várias pessoas já foram presas e cargas de drogas apreendidas no período.