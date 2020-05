Preso com drogas no bairro Engenho do Mato

Policiais militares do 12º BPM, quando realizavam patrulhamento pelo bairro Engenho do Mato, na noite de quinta-feira (28), prenderam um homem, de 24 anos, durante uma abordagem na Rua 53. Com ele foi apreendido 13 sacolés de maconha e 26 pinos de cocaína. O indivíduo foi conduzido para autuação, na 81ª DP (Itaipu).

Já, no bairro Maria Paula, os policiais em patrulhamento abordaram dois suspeitos numa motocicleta, por volta das 22 horas de quinta-feira (28). Durante a checagem das identificações, a polícia constatou que um dos indivíduos possuía dois Mandados de Prisão pendentes. Ele foi conduzido para a 76ª DP (Centro), onde permaneceu preso.