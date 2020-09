Preso com cinco mandados em aberto e 22 passagens pela polícia

Um homem de 32 anos e diversas passagens pela polícia foi preso novamente na manhã de ontem (13) por agentes do Programa Niterói Presente. Helden Luiz Rosa da Silva foi encontrado pelos policiais na Rua Doutor Paulo Cezar, em Santa Rosa. A sua postura chamou a atenção dos agentes e foi realizada a abordagem.

Em uma consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), foram encontrados contra Helden, de acordo com os policiais, cinco mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado e furto. De acordo com a polícia, a ficha criminal do acusado inclui as passagens de posse de entorpecentes e furto (2006); tráfico de drogas e entorpecentes (2007); tráfico de drogas e receptação (2009); posse e uso de drogas e entorpecentes (2012); quatro passagens por furto, quatro passagens por ameaça, posse de entorpecentes, violação de domicílio e desobediência (2013); quatro passagens por ameaça e duas por desobediência sendo uma em vias de fato, três passagens por violação de domicílio, duas passagens por dano ao patrimônio qualificado, uma passagem por lesão corporal contra uma mulher (2014); ameaça, posse de drogas e entorpecentes e homicídio (2015).

A ocorrência foi encaminhada para a central de flagrantes de Niterói, a 76ª DP (Centro) onde Helden permaneceu preso à disposição da justiça.