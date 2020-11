Preso com armas e drogas no Cafubá

Um homem foi preso hoje pela manhã com duas pistolas, dezenove munições calibre 040, 18 tabletes de maconha, quatro rádio transmissores e a mesma quantidade de cadernos de anotações com informações do tráfico. Agentes do Programa Niterói Presente abordaram Victor Oliveira Lopes, de 20 anos, na esquina da Rua Imbassay de Melo com a rua Governador Raimundo Padilha, no Cafubá. Ele responde, de acordo com os agentes, por associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O acusado tentou fugir no momento da abordagem, porém foi imobilizado.

A ação aconteceu durante um patrulhamento de rotina próximo a Comunidade da Barreira. A ocorrência foi encaminhada para a central de flagrantes de Niterói, 76ª DP (Centro) onde o jovem permaneceu preso à disposição da justiça. O mesmo possui passagem anterior pelo crime de receptação, segundo os agentes.