Preso após assassinar a mulher com facadas em Arraial do Cabo

Oslan Oliveira de Almeida, de 38 anos, foi preso em flagrante, na tarde de sexta-feira (27), na Delegacia de Arraial do Cabo (132ª DP), na Região dos Lagos , acusado de assassinar, a facadas, sua mulher, identificada como Daniele Souza Gomes, de 37 anos. O crime foi cometido no centro do município.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu diante uma das três filhas do casal, uma adolescente de 15 anos. Atingida no peito, a vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ao ser preso por policiais militares, ele confessou o crime e alegou que perdeu o controle ao descobrir que havia sido traído.

Oslan possuía outras duas anotações criminais por crimes de violência doméstica, e também já havia sido preso por descumprimento de medida protetiva, no mês passado. Oslan e Daniele estavam em processo de separação. “Em nenhum momento ele demonstrou arrependimento. Pelo contrário, permaneceu tranquilo e frio durante todo o tempo”, afirmou a delegada Patrícia Aguiar.

Nessa semana, em alusão ao Dia Internacional pela Não-Violência Contra as Mulheres, na quarta-feira (25), a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) inaugurou mais dois Núcleos de Atendimento à Mulher (Nuam) na Região dos Lagos. As unidades passaram a funcionar dentro das delegacias de Armação de Búzios (127ª DP) e Arraial do Cabo (132ª DP). Elas serão responsáveis por prestar um atendimento especializado a vítimas de violência doméstica e casos mais sensíveis, como crimes sexuais.

Os núcleos contarão com policiais que passaram por capacitação específica para acompanhar essas ocorrências. Além das 14 delegacias especializadas em Atendimento à Mulher (Deam), a Sepol já possui 16 núcleos especiais para atendimento à mulher no estado.