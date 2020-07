Preso após arrombar e invadir um depósito de gás para praticar furto

Policiais militares do 12º BPM prenderam, na madrugada dessa segunda-feira (20), em Maricá, Jonathan Damasceno Campos, de 28 anos, acusado da prática de crime de furto. Ele foi preso após arrombar e invadir um depósito de gás, no bairro Barroco, para praticar furtos.

PMs de serviço no DPO do bairro informaram que foram chamados pelo proprietário do depósito, que visualizou o invasor através de câmeras de de monitoramento de segurança. Ao perceber a chegada da Jonathan tentou fugir através de um buraco feito na parede do depósito.

Com o infrator, que foi alcançado e capturado foi recuperado um aparelho celular e R$ 243,50 em espécie. Ele foi conduzido para a 82ª DP (Maricá) onde foi autuado.