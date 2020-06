Preso acusado de ser revendedor de drogas para comunidades de Niterói

Policiais da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen/Seap), com o apoio do Grupo de Investigação Complementar da 76ª DP (Centro/Niterói), localizaram e prenderam, na terça-feira (02), em Itaipu, Lucas Ramos da Silva, conhecido como Russinho.

Considerado foragido da Justiça, estava sendo monitorado pelos agentes. Segundo investigações, ele adquiria entorpecentes na comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio para revender na Região Oceânica de Niterói. Com anotações criminais anteriores, por associação para o tráfico de drogas, tráfico, e corrupção de menores, ele chegou a cumprir pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, na Zona Oeste do Rio, mas após ser beneficiado com a visita periódica a família, ele não se reapresentou e passou a ser considerado foragido.