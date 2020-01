Preso acusado de atacar o vereador Renato Cariello

Uma ação conjunta de policiais civis da 78ª DP (Fonseca) e 79ª DP (Jurujuba) e militares do 12º BPM (Niterói) resultou, na manhã dessa quarta-feira (08) na prisão de André Bragança de Araújo, em cumprimento de Mandado de Prisão Temporária. André é acusado de ter atacado, no fim do ano passado, para roubar, o vereador Renato Cariello (PDT). As investigações para localizá-lo foram realizadas pelo Setor de Roubos e Furtos, que revelaram ser ele o responsável pelo ataque, ocorrido na tarde do dia 30 de dezembro.

Na ocasião, segundo a polícia, o vereador foi rendido por André, em frente sua residência, no bairro da Engenhoca, quando deixava sua residência junto com familiares. Durante o assalto, Renato Cariello aproveitou um momento de descuido do criminoso e entrou em luta corporal com o o assaltante e acabou ferido por estilhaços em sua perna, provenientes de um disparo de arma de fogo utilizada por André.

O acusado também é investigado pela prática de diversos roubos praticados em Niterói e no município vizinho de São Gonçalo, também no final do ano passado. A partir do cruzamento de informações, diligências, depoimentos, e imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar a motocicleta utilizada nos crimes, que estava registrada em nome de André. Na manhã dessa quarta-feira André foi preso em sua residência, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, e com ele apreendido um revolver calibre 38 (arma furtada). A mesma arma que foi a utilizada contra Cariello.

Material apreendido com André durante operação.

Durantes as buscas os policiais também apreenderam capacete utilizados por André durante o assalto, e a quantia de R$ 4.150,00. Também foram encontrados duas réplicas de arma de fogo, dois aparelhos celulares, placas de veículos, relógios, anéis, cordões, a partir dos quais a polícia já identificou novas vítimas dos roubos em São Gonçalo. André já possui passagens pelos crimes de furto à transeunte e receptação.