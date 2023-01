Preso acusado de assediar mulher em van

Um homem foi preso em flagrante, na noite do último domingo, acusado de assediar sexualmente uma mulher. O crime aconteceu numa van onde torcedores do Flamengo retornavam para Niterói de um jogo no Maracanã.

A prisão foi feita por agentes da Guarda Municipal de Niterói. De acordo com os responsáveis pela prisão, o caso ocorreu quando a van passava pela Praça do Pedágio, na Ponte Rio-Niterói. A vítima, que estava em pé, ao lado de seu namorado, relatou como aconteceram as agressões.

O suspeito inicialmente teria passado as mãos nas nádegas da vítima e, depois, na região do abdômen até chegar à genitália. A mulher alertou o namorado e outros passageiros que conseguiram deter o suspeito. A van seguiu em direção à Avenida Ernani Amaral Peixoto, já em Niterói.

No local, equipes da Guarda davam suporte ao ensaio de rua de Carnaval. Os agentes foram abordados pelos passageiros, que denunciaram o crime. Os guardas conduziram o suspeito à 76ª DP (Niterói). Vítima, testemunhas e acusado foram ouvidos na distrital. O homem acabou recebendo voz de prisão em flagrante por crime de importunação sexual.