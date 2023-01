Presidente promete descobrir quem financiou atos terroristas

Em uma tentativa de mostrar força, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desceu a rampa do Palácio do Planalto acompanhado de governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras autoridades. O grupo seguiu a pé até o prédio do STF, num ato de desagravo ao que aconteceu no último domingo (8), quando vândalos depredaram os prédios sede dos Três Poderes.

Lula subiu o tom e afirmou que não dará trégua até descobrir quem é o responsável por financiar os protestos bolsonaristas.

“Essa Praça (dos três Poderes) aqui é um símbolo de Brasília, é um símbolo do nosso sistema de governo. Estamos decepcionados, frustrados, para não dizer com muita raiva do que aconteceu aqui. Esse gesto de vandalismo nunca deveria ter acontecido e destruir o prédio da Suprema Corte como destruíram significa que não vamos dar trégua ate descobrirmos quem foi o responsável por tudo que destruiu esse país”, afirmou o presidente.

Restabelecer a democracia

O presidente da República afirmou que os atos de vandalismo na Capital Federal foram cometidos por uma minoria, e que até mesmo aqueles de direita, mas que têm caráter, condenam o que aconteceu em Brasília.

“A maioria da sociedade, mesmo a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas que são de direita, mas que têm apenas outras visões ideológicas, mas são pessoas que têm caráter, que têm interesse pelo Brasil, eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui é um interesse de uma pequena minoria, um bando de vândalos, bando de bandidos que fizeram isso. Nós vamos descobrir. Mais cedo ou mais tarde vamos descobrir quem está financiando. Tem gente financiando. Tem gente que pagou pra vir aqui, tem gente que fomentou acontecer o que aconteceu aqui”, criticou Lula, completando que não acredita que esses tipos de atos voltarão a acontecer:

“Não voltará a ocorrer porque a partir do que aconteceu aqui eu acho que todos nós temos a obrigação de fortalecer a democracia. Eu acho que isso (vandalismo) não vai acontecer”, concluiu.

Presidente Lula fala com a imprensa em frente ao STF, após visita com governadores. #EquipeLula



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/IiiAYbIBqe — Lula (@LulaOficial) January 10, 2023

Foto: Maurício Tonetto/ Palácio Piratini