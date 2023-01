Presidente Lula decreta intervenção na segurança do DF

Neste domingo (8), enquanto vândalos criminosos e apoiadores bolsonaristas protagonizam cenas de vandalismo no Congresso Nacional, no Planalto e no STF, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretando intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A medida dura até o dia 31, a princípio

“Vamos descobrir quem financiou isso e quem é o responsável pelo atos de vandalismo em Brasília”, revelou.

Lula, que está em Araraquara (SP) para avaliar os danos provocados pelas chuvas na cidade do interior paulista, decretou intervenção militar no país.

Acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e de ministros, Lula encontrou o prefeito Edinho Silva (PT), que mostrou os danos de infraestrutura e os locais mais afetados.

Sobre os ataques contra a democracia neste domingo, Lula chamou os bolsonaristas de vândalos que invadiram Brasília e falou que serão punidos todos os que estão envolvidos.

Ele classificou de “fascistas fanáticos” os bolsonaristas que quebraram tudo

“verdadeiros vandalos, destruindo o que encontraram pela frente. Houve falta de segurança, todas essas pessoas serão encontradas e serao punidas eles vão perceber que a democracia garante direito de liberdade, de livre comunicação expressão, mas também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia esses vandalos, nazistas fanáticos, ou melhor, fascistas fanáticos, fizeram o que nunca foi feito na história desse país”, finalizou.