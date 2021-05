Presidente do Instituto Butantan afirma à CPI da Covid que Brasil poderia ser o primeiro a país a vacinar em massa

Em depoimento concedido à CPI da Covid nesta quinta (27), o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, declarou que o governo federal demorou três meses para assinar o contrato com o laboratório chinês Sinovac, responsável por produzir a vacina CoronaVac. O atraso impediu que 100 milhões de doses fossem entregues até maio deste ano.

Ainda de acordo com Covas, quase a metade desse total, 45 milhões de doses, seriam produzidas no fim do ano passado. Ele detalhou como estava prevista inicialmente a produção e distribuição das doses.

“Na presente oportunidade representamos a oferta de 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus a este ministério. Deste total, 45 milhões serão produzidos no Instituto Butantan em dezembro de 2020, 15 milhões de doses estarão prontas até o final de fevereiro de 2021 e 40 milhões adicionais poderão ser obtidas até maio de 2021 mediante manifestação imediata deste ministério”, afirmou Covas ao ler seu depoimento na CPI.

O governo federal, entretanto, não continuou com as negociações, segundo o presidente do Butantan. Ele ainda afirmou que a interrupção das conversas impediu que o Brasil fosse o primeiro país do mundo a vacinar.

“O mundo começou a vacinar no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado mais de 4 milhões de doses, e tínhamos no Butantan 5,5 milhões, e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato com o ministério. Podíamos ter começando antes? O Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação, se não fossem esses percalços, tanto contratuais como de regulamentação”, afirmou.

Covas desmente Pazzuello sobre as declarações de Bolsonaro em relação à vacina

O chefe do Butantan detalhou que as negociações foram interrompidas em 20 de outubro do ano passado após o presidente Jair Bolsonaro afirmar publicamente que não compraria a vacina. O depoimento de Covas vai na direção contrária ao que o ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazzuello afirmou quando falou à comissão.

De acordo com o ex-chefe da pasta, a declaração de Bolsonaro não teria causado interferência nas negociações. Covas falou que o instituto tentou manter as negociações de forma insistente, mas não houve avanço. As conversas só foram retomadas três meses depois, em janeiro deste ano. Foi nessa mesma época que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso da vacina feita em parceria com o laboratório chinês Sinovac.