Presidente do Flamengo é indicado para comandar Conselho da Petrobras

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi indicado por meio de ofício do Ministério das Minas e Energia para substituir o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Eduardo Bacellar. Há 13 indicações.

Um candidato será escolhido em assembleia marcada para o dia 13 de abril.

Em nota, a Petrobras informou que o Ministério de Minas e Energia fez oito indicações ao todo e quatro para o Conselho Fiscal da Companhia, enquanto a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia fez duas indicações para o conselho, segundo o G1.