Presidente do Flamengo dá sinal verde para contratações

O término do processo movido pelo Banco Central contra o time da Gávea, fez o presidente do Flamengo permitir que o futebol retorne as negociações por reforços. A ação do Bacen poderia custar R$ 127 milhões aos cofres rubro-negros, mas o Fla terá que pagar somente R$ 10 milhões por causa de irregularidades em transferências de atletas, que ocorreram na década de 1990.

Dessa forma, Marcos Braz e Bruno Spindel poderão avançar na aquisição em definitivo de Andreas Pereira. Emprestado pelo Manchester United, o meia teve o valor fixado em cerda de R$ 60 milhões, por 75% dos direitos do atleta. Além disso, a dupla do futebol do Flamengo deve voltar a investir na aquisição de jogadores em posições carentes no elenco rubro-negro. Principalmente na zaga e na função de goleiro. Na proteção da meta, o Fla tem Santos e João Paulo como alvos definidos.

Outra posição que deverá voltar a ser prioridade na busca por reforços é na função de volante. Thiago Mendes, do Lyon, é o alvo preferido da diretoria, que conta com a vontade do atleta em jogar no rubro-negro. O ataque também tem uma carência detectada pela comissão técnica, que quer parecido com Bruno Henrique. Segundo análise da cúpula de futebol, o uruguaio Diego Rossi, do Fenerbahçe, da Turquia, se assemelha bastante e a aquisição em definitivo do atleta de 23 anos pode ser perseguida.