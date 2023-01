Presidente do Congresso suspende recesso parlamentar

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), suspendeu as férias na França e retorna ao Brasil após os atos golpistas em Brasília no domingo (8). O senador convocou extraordinariamente o Congresso Nacional para apreciar o decreto de intervenção federal no Distrito Federal, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ato convocatório do presidente do Congresso, suspende, por tempo indeterminado, o recesso parlamentar, que teve início em 23 de dezembro e terminaria em 1º de fevereiro. “O Congresso Nacional é convocado extraordinariamente, sem pagamento de ajuda de custo, durante o prazo necessário para apreciar o Decreto nº 11.377, de 8 de janeiro de 2023, que decreta intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública, nos termos que específica”, diz o documento.

O presidente do Senado destacou o trabalho da polícia legislativa, órgão responsável pela segurança do Congresso Nacional. Segundo o senador, eles realizaram “44 prisões em flagrante de criminosos que protagonizaram atos antidemocráticos e cenas de selvageria em Brasília”.

Os detidos foram encaminhados para o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Com eles, disse Pacheco, os policiais encontraram machadinhas, facões, porretes e estilingues com esferas de aço usados para atacar os policiais.

Assim como nas sedes do Executivo e do Judiciário, a do Legislativo teve equipamentos e parte da infraestrutura destruídas, além de obras de arte danificadas ou roubadas.

MORAIS COLOCOU O DEDO NA FERIDA

Ir direto à fonte foi o caminho direto do enérgico ministro do STF Alexandre de Morais, superando o também correto jurista, Flávio Dino, ministro da Justiça. Exigiu imediatamente o conhecimento de cada ônibus transportador dos vândalos, procedência, propriedade e quem pagou pelo uso. Sua meta é chegar a quem financiou os atos oferecendo gratuidade de transporte, alojamento e alimentação. Será fácil chegar aos milionários bancadores da gentalha, sabendo-se que algumas pessoas foram recrutadas como se recruta cabos eleitorais.

Mas há muita gente que chegou a Brasília de avião ou de carro particular, hospedando-se em bons hotéis. Alguns são moradores da capital ou de cidades próximas.

O Governo – ou seja, o povo – terá de bancar custos com os presidiários, que devem passar de 1,5 mil.

Máscaras de bandidos

Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto.

Aquela gente que não se vacinou e nem usou máscara como proteção contra a propagação de bactérias, mas estava em Brasília encobrindo suas caras, não tem compromissos com a defesa das pessoas brasileiras.

Mesmo usando criminosamente as cores e a bandeira do Brasil, não têm respeito pelo bem público.

Não têm amor pela imagem negativa do Brasil que transmitem para o mundo.

Não são cidadãos ou cidadãs. Não são gente. São monstros encobertos em grupos de desatinados. São vermes que transitam entre nós na inconsequente senda de fazer e propagar o mal.

São bandidos mascarados agredindo o povo e o país.

Precisam perder suas fantasias manchadas pelo ódio, fantasias que precisam ser incineradas e substituídas pelo clássico símbolo dos condenados: uniformes com listas em preto e branco.

Incompetência, omissão ou conluio

O Brasil está inseguro.

O povo paga caro por fortes estruturas voltadas para a segurança individual, coletiva e nacional.

Bandos de vândalos viajaram por estradas do país em mais de 100 ônibus com destino à capital federal. Passaram por dezenas de pontos de fiscalização, num comboio estranho e livre de fiscalização.

Entraram em caravana na Brasília de ruas esvaziadas face as férias dos Poderes.

Lotaram como formigas roedoras a Esplanada dos Ministérios e casas dos Três Poderes.

Não encontraram os sempre atentos vigias, seguranças civis ou os fardados guardiões da Segurança Nacional.

Estavam todos funcionários em férias.

Os punguistas podiam agir nas ruas sem qualquer agente da autoridade. Nem mesmo guardas de trânsito.

O “cemitério Brasília” já estava no seu estado de silêncio desde que o coveiro-mor saiu pelas portas dos fundos dos Palácios do Planalto e do Alvorada, fugindo para a Flórida e abandonando o que não mais poderia usar.

E a segurança de Lula

Se sabia que os acampamentos bolsonaristas persistiam em Brasília, o presidente Lula também não poderia deixar a sede do Poder com as portas desguarnecidas.

Poderia ter apoiado algum acampamento indígena.

Se não confia no ministro da Defesa, sabe que a guarda-verrmelha não existe.

Graças a Deus não tivemos um confronto de grupos ativos como do MST ou de sindicalistas, com os bolsonaristas organizados e contratados..

Lula está sem segurança.