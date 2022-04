Presidente do Congresso ironiza desistência de Pires da Petrobras

Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados, se mostrou irritado com a desistência de Adriano Pires da Petrobras, que foi indicado pelo presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Natural de Niterói, o economista formado pela UFF voltou atrás na decisão de assumir a cadeira da estatal, por esbarrar na Lei das Estatais e configurar conflito de interesse.

Em evento nesta segunda-feira (4), Lira foi irônico ao comentar o assunto. Ao lado do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, o parlamentar afirmou que o próximo indicado de Bolsonaro deveria ser um “arcebispo”.

“Hoje eu estava comentando aqui com o ministro: a pauta da imprensa, e talvez do Ministério Público, é condenar o possível presidente da Petrobras porque prestava assessoria a um grupo empresarial. Se eu sou da atividade privada, eu não posso trabalhar para nenhum grupo empresarial? Eu não posso prestar serviço? Eu não posso ter trabalhado e isso vai me prejudicar nas minhas decisões lá na frente?”, questionou Arthur Lira, que defendia a indicação de Pires.

“Quer dizer: você tem que pegar um funcionário público para ser diretor da Petrobras? Ou pegar um arcebispo para ser diretor da Petrobras? Um almirante, um coronel para ser diretor da Petrobras? Não, você tem que colocar alguém que entenda de petróleo e gás. Alguém que entenda do setor, que vá ser julgado daqui para frente sobre suas ações. A gente tem um falso moralismo, um julgamento precipitado, uma versão nas ações que só atrapalham o nosso país”, acrescentou.

Adriano Pires é presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie), e desistiu da presidência da Petrobras pois precisaria se afastar da empresa do qual também presidia, de acordo com a legislação sobre assumir cargos em empresas estatais. Além disso, a permanência do seu filho no quadro societário, Rodrigo Pires, implicaria em conflito de interesse. Junto com Pires, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim também voltou atrás na decisão de assumir a presidência do conselho de administração da estatal. Dessa forma, o general Silva e Luna, que foi demitido e deu entrevista dizendo que foi humilhado por Bolsonaro, não deve sair da empresa de petróleo.