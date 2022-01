Presidente da Viradouro testa positivo para Covid-19

O presidente da escola de Samba Unidos do Viradouro, Marcelinho Calil, testou positivo para a Covid-19 e está isolado em casa. A informação veio pelas redes sociais da sua esposa, a escritora Thamires Hauch.

Em vídeos publicados no Instagram ela explica que ele estava há dois dias com alguns sintomas de gripe e resolveu fazer o exame PCR. Neste sábado (8) recebe a confirmação do exame positivo. Ainda segundo a escritora, ela realizou o exame hoje (8) e testou o negativo.

Marcelo está com sintomas leves e isolado em sua residência.

CANCELAMENTO DO ENSAIO DE RUA

Neste sábado (8) a escola anunciou nas redes sociais o cancelamento do primeiro ensaio de rua do ano que aconteceria amanhã (9) na Av. Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, informando que está cumprindo uma recomendação da Liesa.