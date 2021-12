Presidente da Federação Polonesa não libera Paulo Sousa para o Flamengo

A novela flamenguista pela definição de quem será seu novo técnico português continua. Cezary Kulesza, presidente da Federação Polonesa de Futebol, confirmou que Paulo Sousa pediu liberação de seu contrato com a Seleção da Polônia para “assinar com outro clube”. Ele é um dos principais candidatos a assumir o Flamengo. No entanto, Kulesza afirmou que não irá liberá-lo.

“Hoje fui informado pelo Paulo Sousa que queria rescindir o contrato com a Seleção Polonesa por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente”, afirmou Kulesza que, recentemente, ameaçou ir à FIFA contra o Internacional de Porto Alegre, que também sondou o técnico.

Os dirigentes do Flamengo Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Portugal com uma lista de técnicos portugueses para negociar. A ideia é emular o sucesso da passagem de Jorge Jesus pelo clube, em 2019. Este último chegou a ser procurado, mas deve permanecer no Benfica, clube para onde foi em 2020, após deixar o Flamengo. Carlos Carvalhal, do Braga, também foi cotado.