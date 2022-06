Presidente da FAN toma posse em cerimônia na Sala Nelson Pereira dos Santos

Com muita música, exposição de pinturas, apresentações musicais e de teatro, o músico Fernando Brandão tomou posse como presidente da Fundação de Artes de Niterói (FAN), na noite de ontem (09), na Sala Nelson Pereira dos Santos. A cerimônia contou com a presença do prefeito Axel Grael (PDT), o Deputado Federal, Chico D’Angelo (PDT), representante da Comissão de Cultura do Congresso, o vereador, Marcos Sabino (PDT), ex-presidente da autarquia, e o Secretário das Culturas, Alexandre Santini.

No mês passado, uma grande troca nos comandos de secretarias e autarquias municipais foi determinada por Axel, o que culminou com a ida de Sabino para a Câmara dos Vereadores, e entrada de Fernando Brandão na FAN. O atual presidente era Diretor-Geral na Sala Nelson Pereira dos Santos.

Fernando Brandão, novo presidente da Fundação de Arte de Niterói, agradeceu a presença de todos e fez um discurso emocionado.

“Fui gestor da Sala Nelson Pereira dos Santos, que inaugurou em 2019, 5 meses antes da pandemia. Fechamos, por conta da COVID. Mesmo assim, enxergamos vida na Sala. Fizemos um movimento de aproximação com todos os artistas da cidade. Aqui é a casa dos artistas, bem como os demais equipamentos. Mas vimos que precisávamos ir além, principalmente para quem tem exclusão. Vamos implantar a acessibilidade. Para mim, presidir a FAN é muito gratificante, pois faço parte de um governo que valoriza a cultura. Finalizo com uma palavra de comprometimento. A minha gestão vai ser pautada pela promoção dos artistas da cidade. Construir uma cidade melhor, igualitária e participativa. Santini e eu vamos trabalhar em parceria. A emoção é grande, mas o compromisso com a cultura de Niterói também”, afirmou.

Novo presidente da FAN, Fernando Brandão fez um discurso emocionado – Divulgação

O prefeito Axel Grael também discursou e destacou o trabalho da Cultura em Niterói nos últimos anos. Antes com Marcos Sabino, e agora com Fernando Brandão a frente da FAN, além da gestão na Secretaria das Culturas que contou com Leonardo Giordano até o fim de março como secretário, e agora é chefiada por Alexandre Santini.

“Hoje é um encontro de festa, de celebração. Uma reunião de pessoas importantes da área cultural. Um dia em que damos as boas-vindas a Fernando Brandão, novo presidente da Fundação de Arte de Niterói, que vai dar continuidade ao trabalho realizado pelo ex-presidente da FAN e, agora, vereador, Marcos Sabino. A Cultura Niterói vem fazendo um belo trabalho, com lançamento de editais e promovendo e fomentando a cultura. Tem um papel fundamental na retomada econômica. O resultado disso é reconhecido. A FAN tem um papel executivo, que cuida dos principais equipamentos culturais da cidade. Contamos agora com Fernando Brandão, que é músico, um artista da cidade. A cidade está vibrante. Viva a cultura! Viva Niterói”, ressaltou.

Cerimônia da Cultura com repertório eclético e representativo

A cerimônia foi aberta com a participação da DJ niteroiense Cris Pantoja, que trouxe no repertório samba de raiz, coco, carimbó, além de músicas de rituais indígenas. Com a trilha sonora, uma trupe circense, formada por palhaços, pernautas e bailarinas com bambolê, fizeram performances em meio ao público, além de embalar o trabalho da artista plástica Shantal, que pintou um quadro ao vivo.

Rafael Matos, artista do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ) expôs suas pinturas. Os músicos Bruno (pandeiro), Whatson (sopros), Luquinha (violão/ cavaco), Dinho (surdo) e Thiago do Bandolim fizeram uma bela apresentação na entrada da sala. Além disso, o grupo Teatro Novo, formado por adolescentes com Síndrome de Down, representado por Isabel Sant’ana de Souza, também fez parte da solenidade.

Carreira consolidada na música

Após a posse, o novo presidente da FAN, Fernando Brandão se apresentou ao lado do cantor André Jamaica e o grupo percurssivo “Sorrindo e Batucando” encerrou o evento com muito samba. Como instrumentista, compositor, arranjador e produtor, Brandão tem em seu currículo trabalhos com nomes da primeira linha da Música Popular Brasileira, como Guinga, Elza Soares, Luiz Melodia, Leci Brandão, Paulinho da Viola, Sandra de Sá, Almir Guineto, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Mestre Monarco, Dudu Nobre, Martinho da Vila, Marcelo D2, entre outros.

Em sua primeira experiência como gestor de um espaço cultural da cidade, na Sala Nelson Pereira dos Santos, ele montou, na época, uma equipe experiente e comprometida, com o objetivo transformar em um polo de representatividade e encontros do cinema, do audiovisual. Assim como, de fortalecê-lo como alternativa para produção e apresentação de shows e de valorização da classe artística como um todo. Sempre com o foco no audiovisual, na música e em suas diferentes vertentes. Neste período de pandemia, a Sala Nelson Pereira dos Santos fez parte do esforço da Cultura Niterói em dar apoio aos artistas e fazedores culturais da cidade, a partir de lives e espetáculos presenciais de diversos nichos. Foi, portanto, um ponto central para a retomada da cultura em Niterói.