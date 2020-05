Presidente da CDL-Niterói permanece internado no CTI

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL–Niterói), Luiz Vieira, permanece internado no Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Niterói D’Or, em Santa Rosa. Ele foi diagnosticado na semana passada com o coronavírus e estava realizando o tratamento em casa, mas na última segunda-feira (18) teve que ser internado após ter dificuldade de respiração e dores de cabeça e nas costas.

Na semana passada Luiz chegou a gravar um vídeo falando sobre seu estado de saúde e disse que estava bem, apesar das dores e dificuldade respiratória. Em contato com a reportagem de A TRIBUNA ele se limitou a dizer que estava ‘melhor que ontem’. Amigo de longa data, o ex-secretário municipal de Administração, Fabiano Gonçalves, disse que teve informações sobre o estado de saúde de Vieira, e que ele está estável, sem febre, sem dor e melhorando a parte respiratória.

“Nós temos tido notícias diárias do Dr Abelardo que está acompanhando ele. Ficamos muito apreensivos na segunda-feira quando internou com sete dias de enfermo. Hoje [ontem] ele me passou mensagem dizendo que está muito melhor. Estamos em oração permanente por ele e pela Eliane (sua esposa) que aguarda resultado do exame”, contou.

O presidente do Conselho Superior, Joaquim Pinto, assumiu a presidência da CDL-Niterói.