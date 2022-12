Presidente da Câmara Municipal de Niterói quer realizar concurso em 2023

Vereadores aprovaram vetos do plano de carreira de servidores, que prevê certame

Com 15 votos a favor e uma abstenção, a maioria dos vereadores aprovou, hoje (7), os vetos do PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) dos 378 funcionários efetivos da Câmara Municipal de Niterói (CMN). Um dos itens mais importantes prevê, no capítulo 2 (“do provimento dos cargos”) que, para assumir um cargo no Poder Legislativo de Niterói, faz-se necessário prestar concurso público, “nos termos do inciso II do art. 37, da Constituição Federal”. Questionado sobre a possibilidade de haver um, já em 2023, o presidente da Casa, Milton Carlos Lopes (PP), disse que “estamos trabalhando para isso”, porque “há uma necessidade da Casa. Espero que, no ano que vem, a gente consiga fazê-lo”.

“Naturalmente, o plano dará condições de aposentadorias melhores. Teremos um orçamento melhorado, a partir de 2023. Temos números previsíveis, que darão condições, tranquilamente, de equacionarmos a questão orçamentária”, disse Lopes.

Para o pessoal efetivo, o impacto orçamentário anual do PCCS, previsto, respectivamente, para 2023 e 2024, é de R$ 21.917.822,45 e R$ 22.147.959,59. No que se refere ao INSS, os números anuais – e respectivos –, de 2023 e 2024, variam em R$ 5.342.279,29 e R$ 5.446.453,74. Os dados completos podem ser conferidos aqui.

Os parlamentares de Niterói encaminharam os seus votos, no sentido de manter o veto dos artigos 15 e 28; além de derrubar os dos artigos 17, 18, 19, 20 – e o 92, parágrafo segundo e terceiro – para que, a contar de hoje, a CMN possa abrir a contagem de 90 dias para que a lei efetivamente vigore, principalmente para os servidores que, neste período de tempo, entrarem no período da expulsória (os que estão prestes a se aposentar, por conta de estarem próximos à idade de 75 anos). Assim, eles obteriam a implementação da gratificação do PCCS, imediatamente. Os outros receberiam em março de 2023.

Com 41 anos de serviço público, a preocupação de uma técnica legislativa da Câmara, que preferiu não se identificar, referia-se ao fato de o plano não contemplar trabalhadores que, como ela, já estão a tempo de se aposentar, mas não necessariamente pela modalidade “expulsória”. “Não me aposento agora porque, ao me aposentar, fico apenas com 60% do salário”. Ela observou, ainda, que, com a implementação do PCCS, continuaria como técnica, mas, como tem nível superior de escolaridade, seu salário daria um “salto significativo”:

“Não é justo que o plano contemple só quem está prestes a se aposentar com 75 anos, porque já acumulei os anos necessários de trabalho aqui. Se realmente contemplar funcionários como eu, abrem-se, inclusive, novas vagas em concursos públicos para a Casa”.

Durante a sessão plenária, o presidente da CMN admitiu que o que fora observado pela funcionária entrevistada pela TRIBUNA seria estudado, para que esses funcionários também não percam as suas aposentadorias.

Ainda durante a sessão que apreciou os vetos, o presidente da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento (CFFCO), Fabiano Gonçalves, destacou que, para que o parlamento municipal possa ter “perenidade, estabilidade e perspectiva de futuro modernizado”, precisava-se que os vereadores trabalhassem com a perspectiva de manter os vetos aos artigos 15 e 28. O Projeto de Lei Complementar já estava pronto para se corrigir os dois artigos que foram vetados e que deveriam assim permanecer. Os artigos 17, 18, 19 e 20 – de avaliação de desempenho -, para efeitos de promoção, não de demissão; além do 92, parágrafo segundo e terceiro, que rege a gratificação dos servidores, são, de acordo com Gonçalves, “perfeitamente adequados ao produto do nosso trabalho”, por não ferir “em nada, a Constituição Federal”.

Atualmente, a grande maioria dos servidores da Câmara Municipal – que tem cerca de 200 anos de história – conquistaram o direito à estabilidade por terem sido contratados antes de 1983: a regra é prevista pela Constituição, nos atos das disposições constitucionais transitórias.

Sobre o PCCS

O PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos) analisa, atualiza e equilibra a estrutura dos cargos e funções, além de estabelecer as regras de administração salarial e definir parâmetros justos e técnicos, abrindo a possibilidade para concurso público, a partir de 2023.

No dia 19 de agosto último, a lei foi sancionada (reconhecida), mas com vetos parciais. O grupo de trabalho que elaborou o plano reconheceu dois erros materiais. No artigo 15, havia uma inversão na ordem do texto: de nomeação, estágio probatório e posse, corrigiu-se para nomeação, posse e estágio probatório.

Outra alteração, refere-se a uma emenda constitucional de 2003, que só permite a paridade do servidor da ativa com o aposentado a quem ingressou no serviço público, até aquele ano. No caso em questão, nada muda, porque todos os servidores públicos, que serão contemplados pelo PCCS estão na ativa desde os fins dos anos 1970 e início dos 1980.

Por conta daquela questão, fez-se necessário manter o veto ao artigo 28, que precisava ser refeito. Neste sentido, os artigos 15 e 28 tiveram seus vetos mantidos, a fim de que sejam alterados.

No que se refere ao artigo 92, que trata da gratificação dos servidores da Câmara Municipal, há condições e orçamento e ela não será computada para fins de aposentadoria nem desconto previdenciário.

Os vetos já foram apreciados e votados.