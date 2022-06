Presidente da Caixa Econômica é investigado por assédio sexual

Tido como um dos mais exibidos integrantes do primeiro escalão do governo, bajulador ardoroso do presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Caixa Econômica Federal está sendo investigado, em sigilo, pelo Ministério Público Federal por assédio sexual a empregadas da instituição. A revelação é do portal Metrópoles.

Pedro Guimarães tem 51 anos, é carioca, sonhava ser candidato a vice na chapa de Bolsonaro para concorrer à reeleição, é o integrante do primeiro escalão que mais aparece ao lado de Bolsonaro e é um dos que mais viaja pelo mundo.

O presidente da CEF (ao centro) na lama com pescadores num manguezal na Bahia

Em entrevista ao portal, as mulheres relataram terem se sentido abusadas pelo economista em diferentes ocasiões, sempre em eventos ou viagens de trabalho, através de aproximação física e toques indesejados.

Fontes confirmaram a investigação e afirmaram que as diligências ocorrem sob sigilo na Procuradoria da República no Distrito Federal, já que o economista não tem foro privilegiado. Guimarães já é alvo de um processo por constranger os funcionários, depois de imagens publicadas na internet o mostrarem determinando que os colaboradores do banco realizassem flexões no horário de trabalho.

O MPF apura se ele se valeu do cargo que ocupa para coagir funcionárias.

A CEF enviou ao Metrópoles a seguinte nota:

“A Caixa não tem conhecimento das denúncias apresentadas pelo veículo.

A Caixa esclarece que adota medidas de eliminação de condutas relacionadas a qualquer tipo de assédio.

O banco possui um sólido sistema de integridade, ancorado na observância dos diversos protocolos de prevenção, ao Código de Ética e ao de Conduta, que vedam a prática de ‘qualquer tipo de assédio, mediante conduta verbal ou física de humilhação, coação ou ameaça’.

A Caixa possui, ainda, canal de denúncias, por meio do qual são apuradas quaisquer supostas irregularidades atribuídas à conduta de qualquer empregado, independente da função hierárquica, que garante o anonimato, o sigilo e o correto processamento das denúncias.

Ademais, todo empregado do banco participa da ação educacional sobre Ética e Conduta na Caixa, da reunião anual sobre Código de Ética na sua Unidade, bem como deve assinar o Termo de Ciência de Ética, por meio dos canais internos.

A Caixa possui, ainda, a cartilha ‘Promovendo um Ambiente de Trabalho Saudável’, que visa contribuir para a prevenção do assédio de forma ampla, com conteúdo informativo sobre esse tipo de prática, auxiliando na conscientização, reflexão, prevenção e promoção de um ambiente de trabalho saudável.”