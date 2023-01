Presidente da Alerj faz ‘ponte’ entre Lula e Cláudio Castro

Com a eclosão de manifestações antidemocráticas de bolsonaristas em Brasília e a ameaça de atos semelhantes no Rio de Janeiro, ficou evidente a necessidade de uma aproximação entre os governos Estadual e Federal. O governador Cláudio Castro é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é do PT.

Quem tem feito a “ponte” entre as duas esferas de governo é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual André Ceciliano (PT). O político, que assumirá a Secretaria de Assuntos Federativos na Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal possui ótimo trânsito no Governo Estadual.

“Há sim uma conversa entre Governo do Estado e Governo Federal, monitorando essas questões de manifestações. Muitas das vezes as pessoas falam em interlocução do presidente com o governador. Não precisa. Presidente e governador não precisam de interlocutor para conversar, mas a gente tem feito esse papel de aproximar Governo Estadual e Governo Federal”, disse Ceciliano, em entrevista exclusiva ao jornal A TRIBUNA.

Ceciliano esteve na reunião entre os Três Poderes do Rio de Janeiro, realizada hoje (9), no Palácio Guanabara, sede do Governo Estadual. O deputado, que não conseguiu se eleger senador nas eleições do ano passado, afirmou estar tranquilo em relação a possíveis atos antidemocráticos em território fluminense.

“A gente tem conversado muito, não só por ontem [domingo], mas já há alguns dias tido uma colaboração entre Governo do Estado e Governo Federal. O setor de inteligência monitorando. O Rio de Janeiro está tranquilo em relação a isso. Um reforço nos pontos de fluxo, nas estradas e policiamento nos prédios públicos”, completou.

Foto: Divulgação/Governo do Estado