Presidente Bolsonaro efetiva novo Ministro da Educação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) efetivou Victor Godoy como novo Ministro da Educação hoje (18). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Desde a saída do ex-ministro Milton Ribeiro, Godoy havia assumido a pasta de forma interina.

Antigo secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Victor Godoy é servidor público de carreira de Auditor Federal de Finanças e Controle, da Controladoria-Geral da União (CGU). Trabalhou por lá de 2004 até 2020, quando foi convidado para integrar o MEC, na secretaria-executiva.

O ex-ministro Milton Ribeiro se tornou alvo de um inquérito da Polícia Federal por suspeita de favorecimento a pastores na liberação de verbas para prefeituras. A apuração foi autorizada pela ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF). A PF a corporação já havia instaurado outra investigação, por solicitação da CGU, que tem como alvo os líderes evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura. Eles seriam os responsáveis por intermediar, diretamente com Ribeiro, a destinação dos recursos.

O escândalo apontou a existência de um gabinete paralelo no MEC, comandado pelos dois pastores. A Folha de São Paulo ainda divulgou um áudio, em que Milton Ribeiro diz: “Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do (pastor) Gilmar (Santos). A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar”, revelou. As afirmações ocorreram numa reunião com dirigentes municipais dentro do ministério

O presidente Jair Bolsonaro decretou na semana passada sigilo de 100 anos nas reuniões que teve com os pastores Gilmar e Arilton. Logo depois, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) na última quinta-feira (14) voltou atrás. Desde 2019, foram 35 visitas a Bolsonaro.

