Presidenciáveis correm atrás do voto, no último dia de campanha

Pesquisa Ipec/Rede Globo revela cenário indefinido

No último dia de campanha eleitoral, às vésperas da votação de amanhã (2), os candidatos à Presidência da República realizaram corpo a corpo com eleitores, nas últimas horas que antecedem a definitiva hora do voto do eleitor brasileiro. Veja o que cada um fez.

Lula (PT)

O ex-presidente Luís Ignácio Lula da Silva encerrou suas atividades em São Paulo. Encontrou-se e foi seguido por apoiadores, numa caminhada pela Rua Augusta, no Centro da cidade, e, no ato de um carro, acenou a populares, junto a seu candidato a governador, Fernando Haddad (PT).

Bolsonaro (PL)

Foto: Marcos Corrêa/PR

Também em São Paulo, Jair Bolsonaro participou de uma motociata e foi em direção ao Campo de Marte, zona norte da capital paulista, acompanhado por Tarcísio de Freitas (PL), seu candidato ao Governo do Estado.

À tarde, participou de outra motociata, em Joinville (SC).

Ciro Gomes (PDT)

Ciro Gomes participou de uma carreata em Fortaleza (CE), com seu candidato a governador, Roberto Cláudio (PDT).

Simone Tebet (MDB)

Outra candidata à Presidência da República que esteve em atos em São Paulo foi Simone Tebet. Ela esteve acompanhada do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), na escola de samba Caprichosos de Piqueri.

Ipec não define se eleição será decidida no primeiro ou no segundo turno

Encomendada pela Rede Globo, a pesquisa Ipec aponta, neste sábado (1º), que Lula está à frente da disputa presidencial, com 51% dos votos válidos. Bolsonaro vem em seguida, com 37%.

Em terceiro, Ciro Gomes e Simone Tebet estão empatados, com 5%. Soraya Thronick (União Brasil) e Felipe D`Ávilla (Novo) têm 1% cada.

A pesquisa foi realizada entre 29 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral, sob o protocolo BR-00999/20200.