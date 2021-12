“Presente Distópico” marca a retomada das exposições presenciais

O Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento abre, nessa quarta-feira (22), a partir das 10h, a exposição “Presente Distópico”, um convite à imaginação e uma reflexão sobre os limites entre a ficção e a realidade.

Em agosto de 2020, diante das incertezas profissionais e emocionais trazidas pela pandemia, a fotógrafa Renata Xavier, a estilista Aline Ciafrino e a maquiadora Christina Gall resolveram criar, como uma forma de curar a alma e sobreviver ao caos. A modelo e bailarina Suzana Quintanilha foi convidada para interpretar uma personagem que representa a força, a vida e a beleza que está dentro de cada um. A esperança que atravessa o tempo e o espaço.

Inspiradas pela cultura pop e pelo Cinema, as artistas uniram seus talentos para produzir um ensaio lúdico e lírico pelas ruas da cidade de Niterói, que resultou nas 30 fotografias que já foram publicadas em diversos países. O ensaio virou uma mostra que passou pelo MAC Niterói. Trata-se da primeira exposição presencial, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, desde o início da pandemia, quando o espaço virou um centro de vacinação, ajudando a salvar muitas vidas. Agora, o Centro Cultural retoma a sua vocação para as artes e a exposição mostra a busca universal por tempos melhores.

A mostra pode ser visitada até 28 de janeiro de 2022, de terça a domingo, das 10h às 17h. O Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Campo de São Bento. Mais informações pelo telefone (21) 2610-5748.