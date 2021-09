Presença de agentes federais em churrascaria desperta atenção de curiosos em Niterói

Uma cena curiosa despertou a atenção de quem passava em frente a uma conhecida churrascaria no bairro de São Francisco, Região Sul de Niterói. Um contingente composto por quatro viaturas da Polícia Federal (sendo uma descaracterizada) e dezenas de agentes, por volta do meio-dia desta quinta, chegou ao local.

Imediatamente, nas redes sociais, populares passaram a especular sobre uma possível operação. No entanto, a aposta estava errada. A reportagem de A TRIBUNA apurou que se tratava de um evento interno da corporação, no qual os agentes participavam de um almoço. No entanto, a motivação do encontro não foi divulgada.

Funcionários do restaurante, que preferiram não se identificar, confirmaram que os agentes reservaram várias mesas para o evento. A assessoria de imprensa da Polícia Federal confirmou que, entre a manhã e a tarde de ontem, não houve registro de nenhuma ação na cidade de Niterói.