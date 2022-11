Presas acusadas de roubos à residência após anúncio da OLX

Na manhã desta terça-feira (29), policiais civis da 77ª DP (Icaraí) prenderam duas mulheres acusadas de fazerem parte de uma quadrilha especializada em roubos à residência após anúncio na OLX. Veja o vídeo delas chegando à delegacia.

De acordo com o delegado Cláudio Otero Ascoli, titular da 77ª DP, as presas eram responsáveis pelo núcleo da organização criminosa que fazia contato com as vitimas após ver anúncio na OLX.

As mesmas marcavam dia e hora para ver os itens à venda, passando essa informação aos comparsas que compareciam ao local e praticavam o roubo.

As mulheres foram localizadas e presas na Rua Barão de São Felix, na Comunidade da Providência, Centro do Rio. No momento da prisão, as acusadas não esboçaram nenhum tipo de reação e acabaram sendo conduzidas à unidade prisional, ficando à disposição da Justiça.

As diligências continuam para tentar prender os outros integrantes da quadrilha.