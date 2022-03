Prêmio Ubuntu de Cultura Negra Edição de Ouro 2022

A segunda edição do Prêmio Ubuntu de Cultura Negra será realizada no dia 26 de março de 2022, às 18h, no Museu do Amanhã. O evento, que tem como missão homenagear o Legado da Ancestralidade, Pilares da Arte Preta Brasileira, e algumas vítimas da Covid-19, será um dos marcos da programação Antirracista.

Neguinho da Beija-Flor, Arlindo Cruz, Jonathan Azevedo, Hélio De La Pena, Babu Santana, Léa Garcia, Romeo Evaristo, Milton Cunha, Rodrigo França, Deo Garcez, Cridemar Aquino, Aline Borges, Carla Cristina Cardoso e Luana Xavier, são alguns nomes de convidados confirmados.

No evento serão premiadas as seguintes categorias: Arte em Movimento, Intelectualidade Preta, Inspirações Pretas, Ritmo Popular, Produtor Cultural, Ações Literárias, Instituições em Destaque, Dança, Jornalismo e Culinária. Além disso, algumas personalidades receberão Medalha Honrosa por suas atividades de destaque social.

A palavra Ubuntu é de origem bantu e significa: humanidade. Humanidade é o sentimento de benevolência, em relação aos semelhantes, e aos desfavorecidos. O Prêmio Ubuntu 2022, com o tema “Representatividade e Resistência”, vem celebrar e enaltecer a cultura negra e ações que fortalecem a cultura afro-brasileira, principalmente as que se destacaram no enfrentamento das mazelas sociais potencializada pela Covid-19.

O Museu do Amanhã fica na Praça Mauá, 1 – Centro, Rio de Janeiro