Prêmio pioneiro para personalidade do universo da capoeira

O Instituto Gingas premia nessa quarta-feira (24) uma personalidade no mundo da Capoeira, prêmio Volta ao Mundo. O evento acontecerá na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Niterói, no Centro, às 14h e faz parte do enceramento das atividades do ponto de cultura Din Down Down – Gingas Mulher, projeto do Instituto Gingas.

“É uma novidade em Niterói fazer um reconhecimento público para uma figura da capoeira. A ideia é beneficiar a capoeira na sua amplitude cultural como um todo não só no grupo”, frisou David Bassous, o Mestre Bujão.

Fundado por Bujão em 2003, o Instituto Gingas tem como objetivo difundir, fortalecer e preservar a prática da capoeira, oferecendo aulas de capoeira e capacitação no seu método de ensino da capoeira, educação e acessibilidade cultural. Entre os fundamentos principais estão três dimensões da cultura preconizadas pelo Plano Nacional de Cultura do Ministério da Cultura: a “dimensão simbólica”, a “dimensão cidadã” e a “dimensão econômica”.