No sorteio da Mega Sena feito no sábado (09) ninguém acertou dezenas do concurso 2417 e o prêmio acumulou e poderá pagar R$ 6,5 milhões na próxima quarta-feira (14).

As seis dezenas foram: 03, 07, 10, 11, 27 e 46 e sorteio aconteceu em São Paulo.

A Caixa Econômica Federal explica que as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa.