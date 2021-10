Prefeituras fazem aliança para combate à emergência climática

Os prefeitos Axel Grael, de Niterói, e Eduardo Paes, do Rio, assinarão amanhã (20) uma parceria inédita da Aliança de Megacidades para a Água e o Clima, da Unesco. Também serão apresentadas ações na II Conferência Internacional sobre o tema, que será em janeiro de 2022, em Paris. O evento acontecerá no Museu do Amanhã, que fica na Praça Mauá, no Centro do Rio, a partir das 12h.

As cidades vão defender agenda única de combate à emergência climática, com foco na gestão de recursos hídricos. Com a união, as cidades formam oficialmente uma “megacidade” para a representação do setor público na Aliança de Megacidades para a Água e o Clima, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e ações para serem apresentadas na II Conferência Internacional sobre Água, Megacidades e Mudança Global, que acontece entre os dias 11 e 14 de janeiro de 2022, em Paris.

Os danos ambientais e a mudança do clima estão levando a crises relacionadas aos recursos hídricos, como inundações, secas e poluição da água. Nessa perspectiva, estima-se que a demanda mundial por água deva continuar aumentando a uma taxa até 2050, o que representará um aumento de 20% a 30% em relação ao nível atual de uso, principalmente devido à demanda crescente nos setores industrial e doméstico.

Nesse sentido, busca-se promover a cooperação das cidades com atenção voltada para pesquisa, soluções técnicas, educação, informação e políticas públicas voltadas à gestão hídrica.