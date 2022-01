Prefeitura volta atrás e amplia efetivo no acesso às praias

Após a NitTrans afirmar que manteria o efetivo já estabelecido desde o mês de novembro para coordenar o trânsito nas praias da cidade, a Prefeitura voltou atrás e anunciou, que irá aumentar a quantidade de agentes da autarquia, assim como de outros órgãos, como a Guarda Municipal.

Nos primeiros finais de semana do verão 2021/2022, o trânsito na Região Oceânica deu um nó por causa da quantidade de veículos de Niterói cidades vizinhas à caminho de Itaipu, Itacoatiara, Camboinhas e Piratininga como opção de lazer.

O caos no trânsito afetou visitantes e moradores. A empresária Fabiana Monteiro disse que resolveu andar a pé na região de Itacoatiara para fugir dos engarrafamentos. “Houve um acidente perto da subida de Itaipuaçu que travou tudo. A gente procura andar a pé por aqui, seja para ir à praia ou ao mercado. É uma época complicada. Ontem a gente tentou ir a Itaipu de carro porque estava muito calor para ir caminhando, mas não conseguimos estacionar”, disse.

Foto: Vítor d’Avila

Fabiana também está preocupada com o ordenamento na orla e aglomerações. “A gente observou aqui em Itacoatiara. É uma praia que não tem banheiro público, então acontecem muitas coisas. Pessoas jogando lixo, aglomerações. É uma pena, uma região tão bonita”, completou.

Quem não mora na Região Oceânica, mas precisa se deslocar até lá por razões profissionais também demonstra preocupação. O empresário Renato Mota afirma que vai todos os dias a Camboinhas e tem presenciado o trânsito ruim. Já o motorista de aplicativo Jeferson Menezes diz que as operações de trânsito são mal organizadas.

“Trabalho aqui em Camboinhas e venho todos os dias para cá. O trânsito está muito ruim. Nos fins de semana pesa ainda mais. Muitos guardas ficam em lugares que não tem necessidade e onde precisa não tem”, indignou-se Jeferson Meneses.

Diálogo entre moradores e autoridades

A associação de moradores de Itacoatiara (Soami) tem sido atuante no diálogo com o poder público a fim de reduzir os efeitos do aumento no fluxo. O presidente da associação, Luiz Otavio Ferreira, diz que um dos maiores problemas é o estacionamento irregular, mas frisa que a NitTrans tem atuado no combate a quem para em locais proibidos.

Foto: Vítor d’Avila

“Nós temos mantido o contato com as autoridades municipais no sentido de nos ajudarem com esse fluxo de pessoas que vem ao bairro. Muitos, infelizmente, estacionam em lugares errados e isso é um transtorno. Mas a NitTrans tem mandado reboques”, ponderou.

No entanto, o presidente da Soami destaca que o efetivo ainda não é suficiente. Ainda assim, ele destaca que, nas primeiras semanas da estação mais quente do ano, a região de Itacoatiara não teve problemas significativos, além do intenso fluxo de automóveis no bairro.

“Talvez o efetivo não ainda não seja a quantidade ideal, mas temos notado um aumento da fiscalização. Por mais que as providências sejam tomadas, nunca será suficiente porque o fluxo de pessoas é muito grande; estamos convivendo e não temos tido grandes problemas”, acrescentou.

Ordenamento

A reportagem de A TRIBUNA conversou com o secretário Municipal de Ordem Pública, coronel Paulo Henrique de Moraes, que explicou como agentes da SEOP e Guarda Municipal irão atuar durante os finais de semana de verão. Além da organização do espaço, o órgão também irá apoiar a NitTrans na organização do trânsito.

“Nós temos operado exclusivamente para praias uma média de 110 a 120 agentes por dia nos sábados e domingos. Nós temos várias ações. A SEOP é responsável por fiscalizar a ocupação da areia, quiosques, organização do espaço, ambulantes que são cadastrados além da questão de segurança. Temos contingente voltado para apoio ao trânsito”, explicou.

Foto: Vítor d’Avila

Paulo Henrique entende que não há como interferir na decisão das pessoas de irem à praia, o que significa que a quantidade não deverá diminuir. Dessa forma, o foco do poder público está em ordenar o movimento para que os frequentadores desfrutem do lazer e os moradores não sofram os impactos do aumento do movimento.

“A decisão individual de ir à praia, em um dia de calor, vai acontecer. É natural que as pessoas se dirijam às praias que tem como chegar de ônibus, carro. Evitar o fluxo de pessoas para lá não depende de nós, mas sim organizar para que todos desfrutem do lazer. Desde o começo da temporada do verão não houve registros muito sérios”, prosseguiu.

Os cidadãos que presenciarem delitos, como aparelhos de som em volume ensurdecedor ou outra irregularidade devem ligar para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), número 153.

“A gente sempre solicita que o cidadão, morador ou transeunte, que identifique qualquer irregularidade ligue para o CISP via 153. Temos equipes móveis para atender a esse tipo de chamado para eventuais irregularidades”, concluiu.

Foto: Vítor d’Avila

A Prefeitura de Niterói afirmou que, ao todo, 300 agentes entre servidores da Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, NitTrans, Subsecretaria de Trânsito e Transporte (SSTT) e outros órgãos públicos atuarão em todos o finais de semana. A reportagem solicitou o detalhamento desse efetivo, mas, até o fechamento desta edição, não havia sido enviada resposta.

A reportagem também tentou contato com a associação de moradores de Camboinhas (Soprecam). Uma funcionária afirmou que um porta-voz retornaria o contato, o que não havia acontecido, até o fechamento desta edição. Também foram feitas tentativas de contato telefônico com o presidente da NitTrans, Gilson Souza. No entanto, ele não atendeu às ligações.