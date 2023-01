Prefeitura vai subsidiar lojistas do Centro do Rio

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, da Prefeitura do Rio de Janeiro lançou nesta terça-feira, (31/01), um plano de subsídios para buscar a recuperação econômica dos lojistas no Centro do Rio.



O novo programa é destinado aos comércios de rua afetados pela pandemia da Covid-19. Ao todo, 90 negócios devem ser beneficiados com um repasse de R$ 75 por m² por até quatro anos com limite de até 192 m², segundo a Prefeitura.



O auxílio é exclusivo para imóveis no térreo com fachada voltada para a rua, no perímetro entre as ruas Primeira de Março, Praça Pio X, Av. Rio Branco e da Rua da Assembleia.

Proprietários de imóveis na região delimitada deverão manifestar interesse no programa pelo endereço de e-mail: cpl@cdurp.com.br . em até 45 dias.



A contrapartida exigida pelo Município é que os negócios incentivados funcionem em horário estendido a depender da atividade e/ou aos finais de semana.