Prefeitura vai reembolsar empresas de ônibus por gratuidades nas eleições

A Prefeitura de Niterói irá ressarcir as empresas de ônibus pelas gratuidades no primeiro e segundo turno das eleições 2022. A medida foi publicada, na edição desta quinta-feira (27), do Diário Oficial do Município.

Segundo o decreto, fica a cargo do Poder Executivo o ressarcimento dos custos com a frota utilizada. Os consórcios deverão ingressar com processo administrativo próprio para serem ressarcidos dos custos operacionais.

Para tal, será necessário juntar documentos que possam aferir a prestação de serviços. Dessa forma, as catracas e câmeras dos coletivos seguirão operando normalmente. Os equipamentos consegue mensurar a quantidade passageiros que embarcaram em cada veículo.

Os recursos para custear as gratuidades serão do Fundo Municipal de Transportes. Até o momento, a Prefeitura de Niterói não divulgou quanto a gratuidade nos ônibus durante as eleições custará aos cofres do Município.

Frota utilizada deverá ser a mesma dos dias úteis – Foto: Arquivo/A Tribuna

Preocupação

Os custos da medida foram motivo de preocupação para o Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac). A entidade temia que a gratuidade servisse de argumento para algumas empresas atrasarem suas folhas salariais, alegando que o não pagamento das passagens não teria contrapartida financeira.

A reportagem também conversou com o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj), que representa as empresas de ônibus, na ocasião do anúncio da media. O sindicato limitou-se a dizer que cumpriria o decreto e não teceria maiores comentários.

Ônibus grátis nas eleições

A Prefeitura de Niterói determinou a gratuidade da tarifa aos usuários do transporte público municipal no segundo turno das eleições, que acontece neste domingo (30). A suspensão da cobrança vale das 00h às 23h59. O objetivo é facilitar o deslocamento das pessoas para suas zonas eleitorais. A medida também foi implantada no primeiro turno.

“Vamos manter, em Niterói, a gratuidade da tarifa nos ônibus municipais como fizemos no primeiro turno. Não é necessária a apresentação de nenhum documento, basta embarcar e se dirigir até o local de votação para exercer a cidadania através do seu voto. Votar é um direito e essencial para a democracia”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

O serviço de transporte público deve operar com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender ao fluxo extraordinário de pessoas em trânsito para as suas respectivas zonas eleitorais.