Prefeitura vai recorrer de decisão sobre retorno das aulas

Através das redes sociais, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, afirmou na manhã de hoje que o município vai recorrer da decisão liminar, concedida pela Justiça atendendo um pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ) – na tarde de segunda-feira – liberando a volta às aulas presenciais dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Rodrigo Neves afirmou que durante o longo período de combate à pandemia em Niterói, procurou manter o diálogo com os poderes Legislativo e Judiciário, contando ainda com a cooperação do Executivo em meio a crise sanitária e de controle externo como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado.

“Isso preservando a independência entre poderes e autonomia entre instituições, como a própria Defensoria Pública do Estado. Nesse sentido, respeitamos a ação do MPRJ e cumpriremos a decisão da juíza da Vara da Infância de Niterói. Decisão judicial deve ser cumprida, mas a Procuradoria Geral do Município vai recorrer imediatamente da decisão judicial que determina a retomada das aulas presenciais de todo Ensino Fundamental e Educação Infantil em Niterói. Em momento de agravamento da situação da pandemia e ocupação de leitos especialmente nas cidades vizinhas, é necessário seguir o Plano de Transição Gradual para um Novo Normal, elaborado pelos melhores técnicos e cientistas, que tem possibilitado a retomada das atividades em Niterói com segurança e cuidado com a saúde pública. Reabrir todas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental às vésperas do recesso escolar não é coerente com o Plano de Transição Gradual e não é prudente. Compreendemos a preocupação do MP em relação a retomada das aulas presenciais, mas vamos recorrer e propor um Plano Gradual de retomada como fizemos no Ensino Médio com êxito”, afirmou Rodrigo Neves, que anteriormente havia recebido uma carta aberta assinada por representantes de 47 escolas privadas de Niterói, solicitando a retomada presencial das aulas na cidade.

O advogado Gilson Dias, representante da Fundação Municipal de Educação (FME), garantiu que o jurídico da FME está estudando a realização de uma medida para a cassação ou reforma da decisão liminar.