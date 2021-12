Prefeitura vai construir nova entrada para Camboinhas

No último final de semana, o nó do trânsito na Região Oceânica de Niterói deixou moradores e frequentadores preocupados com as condições do tráfego na localidade. Na última segunda-feira (27), o presidente da NitTrans, Gilson Souza, havia prometido intensificar a fiscalização na região. Outra solução pode passar pela concretização de uma obra esperada há anos.

Em entrevista à rádio BandNews FM, concedida na manhã desta quarta-feira (29), o prefeito da cidade, Axel Grael (PDT) afirmou que, em janeiro, será lançado o edital de licitação para a construção da nova entrada do bairro de Camboinhas, um dos destinos mais procurados por banhistas. De acordo com o prefeito, a intervenção será uma solução definitiva para garantir a fluidez do trânsito.

“Fizemos mudanças na rotatória de entrada para Camboinhas que vão melhorar a fluidez no trânsito, mas a solução definitiva será com uma obra para uma nova entrada do bairro de Camboinhas. Iremos lançar o editar para licitar essa obra em janeiro. No mais, é uma questão de operação de trânsito. Pedimos que as pessoas usem o transporte coletivo e evitem se deslocar em períodos de maior congestionamento”, disse.

Todavia, o prefeito ponderou que, na melhor das hipóteses, a obra ficará pronta apenas no próximo verão. Ainda em relação ao intenso engarrafamento registrado no último final de semana, Grael citou que a Região Oceânica teve fluxo 60% maior do que é registrado habitualmente. Além disso, Grael frisa que será intensificado o combate ao estacionamento irregular.

“É uma grande preocupação para nós. Neste último final de semana tivemos a junção de vários fatores. Início do verão, uma demanda reprimida e todos decidiram ir ao mesmo tempo. Registramos um aumento de 60% no número de veículos nas ruas. Temos quase um carro para cada dois habitantes. Fizemos uma reavaliação do plano de verão e, a partir de amanhã, teremos equipes reforçadas com profissionais de gestão de trânsito, reforço de policiamento com a guarda municipal e todo efetivo que a gente tem disponível”, completou.

A reportagem de A TRIBUNA procurou a Prefeitura de Niterói e solicitou mais detalhes sobre a intervenção, mas, até o fechamento desta reportagem, não havia sido encaminhada resposta.

Rotatória de Camboinhas

Em agosto de 2019, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói lançou o projeto de modificação viária da rótula de Camboinhas, que dá acesso para Piratininga, na Região Oceânica. O local é constantemente fruto de congestionamento já que o entroncamento das ruas, que seguem para Piratininga e que entram no bairro de Camboinhas, conta com o bom senso do motorista. A pasta informou que a nova rotatória será em forma de praça, inclusive com estação de parada para coletivos do BHLS. Para a obra um terreno terá que ser desapropriado e os motoristas terão acesso livre para Camboinhas sem passar pela rotatória.

À época, o órgão informou que o estudo está considerando a criação de uma nova rotatória em forma de praça, com jardins na entrada de Camboinhas, assim como foi feito na entrada da Avenida Central. A nova praça contará com uma estação BHLS e o paisagismo será integrado ao do Parque Orla Piratininga. A Estação Camboinhas, diferentemente das demais, será pelo lado direito, para permitir a parada das linhas 0C1 e 39. O orçamento será elaborado tão logo o projeto executivo seja feito.