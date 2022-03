Prefeitura vai anunciar essa semana pacote de obras para a Zona Norte

Uma das mais esperadas ações do plano ‘Niterói 450’ deverá ser anunciada esta semana pela Prefeitura de Niterói. Trata-se do conjunto de obras da Zona Norte da cidade, com investimentos de R$ 415 milhões nos próximos dois anos. Dentre as principais intervenções está a dragagem do Canal de São Lourenço e do entorno da Ilha da Conceição, que deve custar em torno de R$ 130 milhões. A expectativa é de que o edital desta obra seja lançado até julho, visto que seu estudo de impacto ambiental já foi aprovado.

Importante meio de estímulo e impulsionamento da indústria naval, a dragagem do canal de São Lourenço deve gerar importante avanço para o Terminal Pesqueiro de Niterói, inaugurado em 2013. Isso porque a obra de desassoreamento fará com que a profundidade atual do trecho baixo passe de seis para nove metros; e na parte funda de oito metros para 11. Além da entrada de embarcações, para a movimentação do setor naval, a dragagem vai promover a circulação hídrica e entrada de pescado na região.

Em recente declaração sobre a obra, em dezembro do ano passado, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói, Luiz Paulino Moreira Leite, disse que a dragagem é uma promessa antiga da sociedade produtiva da cidade. “A dragagem vai ser feita pela prefeitura atendendo aos anseios dos empresários que estão com dificuldade de trabalhar com a profundidade do jeito que está. A previsão é trazer 12 mil trabalhadores dos 20 mil que tinham perdido seus cargos de trabalho. Além disso vai fomentar o comércio local da região com várias outras empresas indiretamente beneficiadas”

OUTRAS OBRAS DO PACOTE

Outra importante intervenção será a reforma do corredor de ônibus da Alameda São Boaventura e a construção de um terminal rodoviário no Caramujo, além das obras que pretendem criar 20,6 quilômetros de ciclovias na região. Com licitação já lançada e em análise pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), as obras na Alameda devem começar no segundo semestre deste ano.

Também na Alameda São Boa Ventura estão previstas a implantação de um restaurante popular, com uma escola de gastronomia; e a criação de um centro cultural, em um casarão desapropriado na esquina com a Rua Nossa Senhora das Mercês.

Já no Barreto, a prefeitura deve reurbanizar a Avenida Benjamin Constant. A via terá ciclovia segregada, nova iluminação e drenagem. A expectativa é de que as obras resolvam o crônico problema de inundações no local, cujo projeto ainda está sendo elaborado e deverá ter o custo de R$ 50 milhões.

Também consta, no pacote de obras, a criação de uma plataforma digital, em Santa Barbara.