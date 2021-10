Prefeitura transfere feriado do Servidor Público para próxima semana

A Prefeitura de Maricá transferiu o feriado do Servidor Público dessa quinta-feira (28/10) para a próxima segunda-feira (01/11), véspera do feriado nacional de Finados (02/11).

O decreto nº 753 com data de 19/10 foi publicado no Jornal Oficial de Maricá (JOM) de nº 1229. De acordo com a Prefeitura de Maricá o expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições públicas cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público.

Entre os serviços essenciais estão os hospitais municipais Conde Modesto Leal (Centro) e Dr. Ernesto Che Guevara (São José do Imbassaí), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã e a Unidade de Saúde 24h Santa Rita (Itaipuaçu), além dos plantões 24h da Defesa Civil, da Guarda Municipal e os serviços de coleta de lixo.