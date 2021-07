Prefeitura tenta impedir que maricaenses fraudem vacinação

A Prefeitura de Maricá adotou medidas para evitar que a população tente tomar mais doses que o permitido da vacina contra a Covid-19. Entre as medidas está a verificação se o candidato à vacinação já possui outros registros nos sistemas informatizados por outra vacina de combate a Covid-19, a colheita de dados do candidato à imunização.

As equipes passarão advertir os maricaenses, com a adoção de documento por escrito, alertando sobre a impossibilidade de revacinação, questionando inclusive se o indivíduo já teve acesso a outras doses de vacina contra a Covid-19.

O Ministério Público já investiga os casos de fraudes na vacinação e solicitou o nome de todos os que forem identificados nessa prática.

”A revacinação é um procedimento que pode trazer riscos à saúde, pois não existem estudos que garantam a sua segurança. Além do mais, quem fraudar a vacinação, omitindo ter recebido um imunizante previamente, incorre em responsabilidade criminal e cível, podendo ser multado, entre outras sanções”, alertou Solange Oliveira, subsecretária de Atenção Primária à Saúde de Maricá.

RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Na Recomendação nº 03/2021, o MPRJ solicitou ao município do Rio a adoção imediata de medidas para evitar tal prática, tais como a verificação prévia por meio de checagem no aplicativo ‘Conecte SUS’ ou no Sistema do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), se o candidato à vacinação já não possui outros registros nos Sistemas Informatizados por outra Vacina contra COVID-19. Recomenda ainda que, no ato da colheita de dados dos cidadãos, as equipes de vacinação passem a adverti-los expressamente sobre a impossibilidade de ‘revacinação’, questionando se os indivíduos já tiveram acesso a doses de vacina contra o novo coronavírus, alertando-os, inclusive, dos riscos à saúde, bem como da possibilidade de responsabilização criminal e cível nesta hipótese.