Prefeitura suspende vistoria anual de transportes escolares de São Gonçalo

A vistoria anual para encerramento das permutas, transferências, inclusões e novas autorizações de veículos que prestam serviço de transporte escolar no município foi suspensa pela Prefeitura de São Gonçalo.

A prefeitura comunicou em maio que a partir de julho o serviço passaria a ser realizado pela Secretaria Municipal de Transporte. No entanto, o prefeito decidiu, visando o bem-estar e segurança da população, não prosseguir com as vistorias.

Ainda de acordo com o decreto, em casos especiais, permutas, transferências e inclusões de veículos, poderão ser autorizadas pela Secretária de Transportes.

Essas providências consideram as medidas de adequação para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus.