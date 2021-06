Prefeitura retoma obra em baia da Alameda São Boaventura

Há aproximadamente duas semanas, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) retomou a obra em um trecho da Alameda São Boaventura, no Fonseca. O local em reforma é uma baia em frente a um ponto de ônibus localizado na altura do Horto do Fonseca, entre as ruas Santo Cristo e São Januário.

A baia foi interditada em dezembro de 2020 devido a fortes chuvas que atingiram a região naquele momento. Por causa do episódio, as obras foram paralisadas no mês seguinte, em janeiro de 2021. Em nota, a Seconser explicou o que foi feito desde então na área.

“Em janeiro deste ano, foram realizadas vistorias e o diagnóstico da área. Em março, foi feita a retirada de árvores e da jardineira, a recuperação estrutural, o desvio de águas para concretagem e a execução da calçada”, informou a secretaria.